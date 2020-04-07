Riot’tan ilk Runeterra hikayeleri: Şöhret peşinde!

Riot Games’in 30 Nisan’da oyuncuların beğenisine sunacağı, LoL ile aynı evrende geçen Legends of Runeterra kapsamında Runeterra Hikâyeleri adlı seride birçok videonun paylaşılacağı biliniyordu. Bu videolardan ilki Şöhret Peşinde, League of Legends’ın resmî YouTube kanallarında paylaşıldı. Videoda Ehrenmount şehrinde ordunun yaptığı talimi izleyen çocukları görüyoruz.

Hayallerinde Garen ve Fiora gibi güçlü olup canavarları alt eden çocuklar, gerçek hayatta antrenman kuklasına karşı çuvallıyorlar. Ardından idolleri Garen ve Fiora gelerek kendilerine şöhretin değil, mükemmelliğin peşinde gitmeleri konusunda çocukların pek de anlamadığı öğütler veriyorlar.

League of Legends evreninden gelen bu hikâyeler, paylaşılmaya zamanla devam edecek. Geneli yazılı içerikten olan evrende böyle video içerikler görmek LoL’ün hikayesine meraklı olan oyuncuları da mutlu ediyor.

Legends of Runeterra, 30 Nisan’da betadan çıkarak oyuncuların beğenisine sunulacak.