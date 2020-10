Riot Games’in sanal müzik grubu K/DA, şirket oyunlarından League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve League of Legends: Wild Rift'te oyun içi etkinliklerle geri geliyor. 29 Ekim 2020'de başlayacak olan ve birden fazla oyunu kapsayan bu etkinlik, K/DA'in 2020 ALL OUT albümüne özel yeni bir League of Legends kostüm serisi, yeni Legends of Runeterra ve Teamfight Tactics kişiselleştirme içerikleri ve daha fazlasıyla geliyor.

K/DA, Riot Games'in kurduğu sanal bir pop müzik grubu. Grupta League of Legends'daki şampiyonların farklı temalara sahip halleri bulunuyor. K-pop türünden ilham alan K/DA, daha küresel bir pop müzik tarzını benimseyecek şekilde evrimleşti ve müzikal kimliğini tek bir üyenin müzik yeteneği yerine grupta yer alan Ahri, Evelynn, Akali ve Kai'Sa gibi karakterlerin etrafında şekillendirdi. League of Legends'da özel bir kostüm serisine de sahip olan grup, 3 Kasım 2018'de listeleri altüst eden POP/STARS şarkısıyla çıkış yaptı. Grup, 27 Ağustos 2020'de yeni albümü ALL OUT'ta yer alacak beş şarkıdan biri olan yeni single THE BADDEST'la dönüş yapmıştı.

League of Legends'da K/DA:

En yeni şampiyon Seraphine, League of Legends'daki 2020 Dünya Şampiyonası etkinliğinin bir parçası olarak, 13 Ekim 2020'de Açık Beta'da Vadi'ye ilk adımlarını atacak. Şampiyon, sosyal medyadaki kimliğini yansıtan ebedi kostüm K/DA ALL OUT Seraphine'le birlikte gelecek. Bu kostüm serisinde Seraphine'ye ünlü pop grubu K/DA de göz alıcı yeni 2020 kostümleriyle eşlik edecek:

K/DA ALL OUT Ahri, K/DA ALL OUT Akali, K/DA ALL OUT Evelynn ve K/DA ALL OUT Kai'Sa. Son olarak, K/DA ALL OUT Kai'Sa Prestij Serisi kostümü de 24 Kasım 2020'ye kadar 2000 Şampiyona Sembolü karşılığında alınabilir olacak. Bu kostümleri, bugünden itibaren Açık Beta'da denemek mümkün. Seraphine, K/DA ALL OUT kostümü ve diğer yeni K/DA ALL OUT kostümleri 29 Ekim 2020 saat 23.00'de oyuna eklenecek.

K/DA içeriklerinin tam listesi:

• Yükselen Yıldız, Seraphine - Şampiyon (Destek/Orta Koridor)

• K/DA ALL OUT Seraphine - Ebedi Kostüm - 3250 RP (alındıktan sonra açılabilen, sosyal medyadaki yolculuğunu temel alan üç farklı aşamaya sahip)

• K/DA ALL OUT Ahri - Destansı Kostüm - 1350 RP

• K/DA ALL OUT Evelynn - Destansı Kostüm - 1350 RP

• K/DA ALL OUT Akali - Destansı Kostüm - 1350 RP

• K/DA ALL OUT Kai'Sa - Destansı Kostüm - 1350 RP

• K/DA ALL OUT Kai'Sa Prestij Serisi - 2000 Şampiyona Sembolü karşılığında açılabilen prestij serisi kostümü





Legends of Runeterra'da K/DA:

Legends of Runeterra'da da K/DA ALL OUT etkinliğiyle kutlamalar tam gaz devam edecek. Legends of Runeterra oyuncuları 28 Ekim 2020'den itibaren oyuna girerek K/DA ALL OUT Etkinlik Kartı'nı ücretsiz olarak alabilecek. Kart'ta, K/DA ALL OUT Seraphine, Ahri, Evelynn, Akali ve Kai'Sa'dan ilham alınarak tasarlanmış destansı büyü kartlarından oluşan bir set bulunuyor.

K/DA içeriklerinin tam listesi:

• Yeni Kartlar: Her bir K/DA üyesi ve en yeni konuk sanatçı Seraphine'den ilham alınarak tasarlanmış destansı büyü kartları Runeterra'ya gelerek tüm oyuncuların koleksiyonlarına kalıcı olarak ekleniyor.

• K/DA ALL OUT Etkinlik Kartı: 20 Ekim 2020'den itibaren oyuna giriş yapan tüm oyuncular yeni K/DA kartlarının tamamının bulunduğu seti içeren ücretsiz Etkinlik Kartı'nı elde edecek. Bu kart yükseltilerek Gökboynuz isimli yeni bir muhafız, yeni K/DA temalı muhafız çeşitleri, ifadeleri ve kart sırtları alınabilecek.

• K/DA Oyun Modu: Yepyeni oyun modu K/DA Yıldız Gücü'yle oyuncular K/DA üyeleri ve Seraphine ilham alınarak hazırlanmış beş farklı desteyi seçebilecek. Her destede, desteye özel büyüyü destekleyen ve her zaman açık olan eşsiz bir özellik de bulunuyor.

• K/DA Oyun Tahtası: Yeni K/DA oyun tahtası meşhur K/DA şarkılarının özel enstrümantel versiyonlarını içinde bulunduruyor. Oyuncular oyun esnasında şarkılar arasında geçiş yaparak muhteşem şarkılar ortaya çıkarabilir.

Teamfight Tactics'de K/DA:

Oyuncular Tüyşövalyesi, Sakinkuyruk, Karamar, Hiddetboynuz, Işılat minik efsanelerinin yeni çeşitlerini alabilecek. Bu çeşitlerin orijinal K/DA ve yeni ALL OUT kostüm serisi temalı iki farklı türleri bulunuyor. K/DA minik efsane yumurtaları 490 RP, her bir çeşitse doğrudan 925 RP karşılığında alınabilecek. K/DA temalı minik efsaneler 12 Kasım 2020'da oyuna eklenecek.

K/DA içeriklerinin tam listesi:

• K/DA Tüyşövalyesi (K/DA Akali ve K/DA ALL OUT Akali temalı çeşitler)

• K/DA Sakinkuyruk (K/DA Ahri ve K/DA ALL OUT Ahri temalı çeşitler)

• K/DA Karamar (K/DA Evelynn ve K/DA ALL OUT Evelynn temalı çeşitler)

• K/DA Hiddetboynuz (K/DA Kai'Sa ve K/DA ALL OUT Kai'Sa temalı çeşitler)

• K/DA Işılat (K/DA 2018 ve K/DA ALL OUT Seraphine temalı çeşitler)