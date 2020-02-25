Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi için Dumbledoge ile anlaşan Papara SuperMassive ilk 2 haftanın ardından 3. hafta sahneye Dumbledoge yerine Akademi Ligi oyuncusu Fastlegged ile çıkmıştı. Taraftarlar ve topluluk “Papara SuperMassive, sorunun Dumbledoge’da olduğunu düşündüğü için kadro dışı bıraktı” diye düşünüyordu ancak 21 Şubat gecesi Dumbledoge olayın hiç o şekilde olmadığını açıkladı.

Takımdan Zeitnot yüzünden ayrıldığını açıklayan Dumbledoge, aynı zamanda birçok kişiden yıllardır homofobik ve nefret dolu söylemlere maruz kaldığını belirtti. Bu durumu Riot ile paylaştığını ama özel yazışmalar olduğu için bir sonuç alamadığını da ekledi. Özellikle Zeitnot tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Dumbledoge, Zeitnot’un kendine söylediği bazı cümlelere de yazısında yer verdi.

Kısa sürede espor dünyası resmen bir kaosa sürüklendi. Hatta sosyal medya üzerinde konuyla ilgili yazışmalar, tartışmalar ve özür dilemeler de yaşandı.

Riot Games harekete geçti

Konunun TESFED ve Riot Games tarafından araştırıldığı öğrenilirken, homofobik yazışmaların yanı sıra özel hayatın gizliliği konusunun da ele alındığı ve detaylı bir araştırma başlatıldığı gelen bilgiler arasında.

Riot Games'den bu yaşanan olaylar ışığında kısa bir açıklama geldi ve konuyu araştırdıklarını en kısa zamanda detaylı bir değerlendirme yapacaklarını belirttiler.