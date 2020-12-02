Riot Games ve Coca-Cola, VALORANT esporu yolunda yeni bir iş birliğine imza attı. Riot Games’in VALORANT için düzenlediği ilk resmi turnuva olan First Strike kapsamında hayata geçirilen iş birliğiyle, Coca-Cola, oyuncuların maçlar sırasındaki sesli iletişimlerini paylaşacağı Shift Bas'ı sahiplenecek. 400 bin TL’lik ödül havuzuyla dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından büyük ilgi gören First Strike'ın Türkiye Finalleri 3-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Riot Games Türkiye’den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“VALORANT, içinde barındırdığı tüm unsurlarla popüler bir espor olmak için ideal bir oyun. Oyuncular, takımlar, taraftarlar ve iş birliği ortaklarımızla First Strike, VALORANT esporu yolunda bizim için adeta bir mihenk taşı konumunda. İş ortaklarımızla birlikte, VALORANT topluluğu için temelleri sağlam bir espor oluşturmak istiyoruz. Bu noktada Coca-Cola’nın desteği bizler için çok önemli. League of Legends esporunda Coca-Cola ile hayata geçirdiğimiz iş birliği oyuncularımızda büyük heyecan yaratmıştı. Önümüzdeki dönemde yine tüm oyuncularımızı heyecana boğacak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Espor severlerin benzersiz bir rekabet deneyimi yaşayabilecekleri etkinliklere imza atmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”