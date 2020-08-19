League of Legends (LoL) ekosistemi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Riot Games, LoL Espor ekosistemini güçlendirmek için teknoloji devi Cisco ile yeni bir iş birliği hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cisco, League of Legends Esporu'nun resmi kurumsal ağ partneri olarak hem profesyonel oyuncuların rekabetçi deneyimini iyileştirecek hem de taraftarların izleyici deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Partnerlik kapsamında Cisco, beş kıtada ve üç küresel etkinlikte League of Legends Esporu’na güvenilir altyapı ve ağ kapasitesi sağlayarak hem profesyonel oyuncuların rekabetçi deneyimini iyileştirecek hem de taraftarların izleyici deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Cisco'nun ağ çözümleri, yalnızca profesyonel düzeydeki LoL Espor maçlarında kullanılan özel oyun sunucusu “Âlem”i üç büyük küresel etkinlikte destekleyecek: League of Legends Dünya Şampiyonası, Sezon Ortası Turnuvası ve All-Star Etkinliği. Cisco'nun güvenli, esnek ve güvenilir ağ teknolojisi, geçtiğimiz sene 10. Yılını deviren, dünyanın en popüler esporunu taraftarlara sunmak için sağlam bir altyapı olarak kullanılacak.

“Üst düzey bir espor deneyimi için kaliteli bir ağ altyapısı olmazsa olmazımız”

Riot Games Espor Teknoloji Lideri Scott Adametz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“League of Legends'ın tamamen teknolojiye bağlı olan bir spor olarak güvenilir ve sağlam bir ağ üzerinden çalışması son derece önemli. Üst düzey bir espor deneyimi için kaliteli bir altyapı olmazsa olmazımız. Cisco partnerimiz olduğuna göre artık dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara ve profesyonel oyunculara, mümkün olan en iyi espor deneyimini sunmak adına gerekli olan altyapıyı inşa edebilir ve genişletebiliriz” dedi.

Cisco'nun Küresel Spor Pazarlama Direktörü Brian Eaton, ise şu açıklamalarda bulundu:

“Riot Games'le partnerliğimiz, espor ve ağ sektörlerinin liderlerini bir araya getirerek tüm dünyadaki oyunculara ve milyonlarca taraftara en iyi deneyimi sunmamızı sağlıyor. Cisco interneti gelecek için yeniden tasarlamakta kararlı ve espor, bu hedefimizde büyük bir rol oynuyor. Artık iş ve eğlence için çevrimiçi olan insanların sayısı hiç olmadığı kadar fazla. Bu yüzden gelecekte lazım olacak görsel kalite ve hızı sağlamak adına son derece güvenli ve esnek bir altyapı inşa etmek epey mühim.”

Cisco, Riot Games'e Cisco UCS→ Blade ve Raf Tipi Sunucuları ve Nexus Veri Merkezi anahtarları gibi önde gelen teknolojilerinden bazılarını sunarak oyun performansı ve stüdyo yayın kapasitesine önemli iyileştirmeler yapacak. Ayrıca Cisco Riot'un bölgesel yayın merkezleri için rekabetçi bütünlüğü destekleyerek küresel espora yıllarca hizmet edecek esnek bir yapı sağlayacak.

Sihirdar Vadisi'nde 1 milisaniye’nin altında ping değeri

League of Legends, seri stratejik planlama ve hızlı tepki süresi gerektiren bir espor. Olabildiğince az gecikmeyle (veya ping değerleriyle) oynayabilmek, profesyonel oyuncular için olmazsa olmaz. Cisco teknolojisinin “Âlem”e uyarlanmasıyla birlikte Riot ve Cisco, profesyonel oyuncuların Sihirdar Vadisi'nde 1 ms'in altında ping değerleriyle rekabet etmesine yardım ederek neredeyse anlık tepki süreleri ve kesintisiz bir oynanış sunuyor. Yeni Cisco sunucularının, önceki teknolojiye kıyasla performansı %200'e kadar iyileştirmesi bekleniyor.

Küresel Espor Ağı

Riot Espor, önümüzdeki on yıl boyunca da esporu destekleyebilmek adına Cisco'yla birlikte yeni bir küresel altyapı ve ağ geliştirmeleri üretmeyi planlıyor. Cisco'nun küresel ve bölgesel çalışmaları, Riot'a dünyanın dört bir köşesinde birinci sınıf espor etkinlikleri düzenlemesi için ihtiyacı olan esneklik, erişilebilirlik ve güvenliği sunuyor. Evlerindeki taraftarlar, Cisco'nun gelişmiş ağ teknolojisinden faydalanarak LoL Espor yayınlarını azaltılmış gecikme ve iyileştirilmiş kaliteyle izleyerek heyecana bir adım daha yaklaşabilecek.

Bölgesel Yayın Merkezi Geliştirmeleri

Riot Games, rekabetçi bütünlüğü tüm dünyada standartlaştırmak ve desteklemek için gerçekleştirdiği küresel girişimin bir parçası olarak; bölgesel stüdyolarda her biri Cisco'nun yeni Intersight SaaS çözümü tarafından merkezi bir şekilde yönetilen 200'den fazla yeni turnuva oyun sunucusu kuracak. Riot Games, Cisco'nun UCS B Serisi Blade Tipi Sunucuları, C Serisi Raf Tipi Sunucuları ve Nexus 3000/7000 Serileri Anahtarlarını kullanarak bölgesel profesyonel maçlar için az gecikmeli iyileştirilmiş bir performans sunmak adına sanallaştırma, depolama ve işleme de dahil 12 bölgesel yayın merkezini kapsayan bir altyapı inşa edecek. Cisco'nun blade tipi devreleri, kolayca uyum sağlayarak ve yayın merkezlerini yeni donanıma ihtiyaç duymadan destekleyerek olası yeni espor uygulamalarının sorunsuz bir şekilde çevrimiçi hale getirilmesini sağlıyor.

Küresel Riot Nesne Depolaması

Esporun küresel lideri Riot Games içerik dağıtımı, medya işleme ve küresel içerik arşivini desteklemek için nesne depolama sisteminde dünya çapında büyük bir genişletmeye gidecek. Riot, Cisco'nun Depolama İçin Optimize Edilmiş Bilişim Çözümlerini kullanarak eski içerikleri korumak adına mevcut kullanılabilir depolama ve kapasite miktarını en az üçe katlayan bir arşiv inşa edecek.

LoL Esporu, 2019 Dünya Şampiyonası Finali sırasında dakika başına ortalama 21,8 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırdı ve son on yılda dünyanın en büyük esporu haline geldi. Cisco League of Legends Esporu'nun küresel sponsoru olarak Mastercard, Louis Vuitton, Unilever AXE, Red Bull, OPPO, State Farm ve Secretlab gibi dünyanın en tanınan markaları arasına katılıyor.