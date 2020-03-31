Riot Games’in merakla beklenen yeni oyunu VALORANT, 7 Nisan 2020'de Kapalı Beta dönemine başlayacak. Kapalı Beta dönemi, Türkiye, Avrupa, Kanada, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oyuncularla sınırlı olurken, ilerleyen süreçte bu ülkelerin çoğaltılması da değerlendiriliyor.

Riot Games, takipçilerine VALORANT Kapalı Beta erişimi vermek için dünyanın önde gelen çok oyunculu eğlence topluluğu olan Twitch ile işbirliği yapıyor. Kapalı Beta'ya katılmaya hak kazanmak için Kanada, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oyuncuların, şu adımları takip etmesi gerekiyor:

Bir Riot hesabı edinmek için kayıt olmak

Riot hesabını bir Twitch hesabına bağla

Kapalı Beta etkin hale geldikten sonra erişime hak kazanabilmek için Twitch'te öne çıkarılan belirli VALORANT yayınlarını izlemek.