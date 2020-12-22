Riot Games temsilcisi açıkladı! Yeni bir MMO oyunu geliyor

Riot Games edindiğimiz bilgilere göre League of Legends’ın Runterra evrenine uygun yeni bir MMO (Massive Multiplayer Online) yani daha fazla sayıda oyuncunun aynı server, sunucu üzerinden oynayabileceği bir oyun hazırlıyor. Bu devasa yeni oyun projesi için işe alımlara başlayan Riot Games geliştirici firması, şirketin temsilcilerinden Eeğelence Departmanı Yardımcı Başkanı Greg Street, birkaç gün önce bu söylentiyi Twitter hesabı üzerinden doğruladı.

Twitter hesabından: “Riot’taki son işim, ihtiyacımız of Lig evrenini geliştirmeye yardımcı olmak! Çünkü zamanı geldi.” diye yazdı. Ayrıca “Yeni işim çoğunuzun ve birçok Riot Games oyunu oynayan oyuncunun bizden yaratmamızı istediği yeni bir oyunu başlatmak. ” diye ekledi. Bu da demek oluyor ki Riot Games MMO RPG oyunu çıkartmaya hazırlanıyor. Yıllardır League of Legends hayranları ve oyuncuları bunu zaten talep ediyordu. Yeni haberler çıktıkça bu konuyla ilgili sizleri aydınlatmaya devam edeceğiz.

Can Bekrioğlu www.esporland.com