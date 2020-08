Riot Games ve Spotify, birkaç yıl sürecek partnerliklerini bugün duyurdu. Dünyanın en popüler küresel ses yayını aboneliği hizmeti Spotify, LoL Espor'un küresel etkinlikleri; Dünya Şampiyonası, Sezon Ortası Turnuvası ve All-Star Etkinliği'nin resmi ses yayını partneri olacak.

Spotify'da LoL Espor Müzik Merkezi

Türünün ilk örneği olan ortaklıkta Spotify ve Riot Games Dünya Şampiyonası müziğinin yapım aşamasının perde arkasını paylaşacak, çeşitli podcast serileri geliştirecek, oynatma listeleri oluşturacak ve Spotify'da yeni bir LoL Espor Müzik Merkezi çıkaracak. Partnerlik her iki markanın da kaliteli dijital içerik üretme ve akılda kalır taraftar deneyimleri oluşturma noktasındaki kararlılığını yansıtacak.

Spotify Küresel Tüketici ve Ürün Pazarlama Başkanı June Sauvaget, konuyla ilgili:

“Riot Games'le partnerliğimiz, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Spotify kullanıcısı ve League of Legends taraftarı için eşi benzeri görülmemiş bir ses evreni oluşturacak. League of Legends Esporu'nun ilk küresel ses hizmeti partneri olarak kullanıcılarımız için olabilecek en iyi ses yayını deneyimini oluşturmayı ve hem şarkıları hem de podcast'leri keşfetmeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Riot Games Küresel Espor Partnerlikleri Lideri Naz Aletaha ise konuyla ilgili şu aıklamalarda bulundu:

“Müzik ve hikâye anlatımı, sporumuz ve oyunumuzun vazgeçilemez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla Spotify'la ortaklık kurarak taraftarlarımıza League of Legends Esporu'nun tadını çıkarabilecekleri başka bir platform sunmayı dört gözle bekliyoruz. Yenilikçiliğe karşı duyduğumuz ortak istekten güç alan bu partnerliğimiz sporu, teknolojiyi ve müziği bir araya getirerek unutulmaz eğlence deneyimleri ve içerikleri oluşturmamızı sağlayacak.”

Spotify müzik aracılığıyla taraftarlara daha da zengin bir League of Legends deneyimi sunmak adına League of Legends Esporu topluluğundan esinlenen oynatma listeleri düzenleyecek. Ayrıca Spotify, League of Legends Esporu'nun en çok beklenen şarkılarından biri olan ve yalnızca beş maçlık final serisinin sonucunu belirleyen maçtan önce çalan Silver Scrapes şarkısının rüzgârını arkasına alarak 5. maçın sunucu partneri olacak ve taraftarları Sezon Ortası Turnuvası ve Dünya Şampiyonası turnuvalarının en heyecanlı anlarında ayağa kaldıracak.

Podcast serileri başlıyor

Bunun yanı sıra Spotify ve Riot Games birden fazla orijinal podcast serisiyle taraftarların sporu daha yakından tanımasını sağlayacak. Bunlardan ilki League of Legends Dünya Şampiyonası'nın her yılından bir özel hikâyeyi paylaşarak taraftarlara turnuvanın yeni yönlerini tanıtmayı hedefleyen “Untold Stories: Top Moments from Worlds” olacak.

Ayrıca Spotify, popüler Dünya Şampiyonası şarkısının nasıl yapıldığının perde arkasını da taraftarlarla paylaşacak. Riot Games 2014'ten beri League of Legends Dünya Şampiyonası yaklaşırken yılda bir kez çıkarılan şarkıların atmosferi hazırlaması ve etkinliği kutlaması için Imagine Dragons, The Glitch Mob ve Against the Current gibi popüler sanatçılarla çalışmıştı.

Dünyanın en büyük esporu

LoL Esporu, geçen yıl 5 kıtada 37'den fazla farklı şehirde etkinlikler düzenleyerek ve 2019 Dünya Şampiyonası Finali sırasında dakika başına ortalama 21,8 milyon izleyiciye ulaşıp rekor kırarak son on yılda dünyanın en büyük esporu haline geldi. Spotify League of Legends'ın uluslararası espor etkinliklerinin sponsoru olarak Mastercard, Louis Vuitton, Dell Alienware, Cisco, Unilever AXE, Red Bull, OPPO, State Farm ve Secretlab gibi dünyanın en tanınan markaları arasına katılıyor.