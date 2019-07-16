Riot Games, LCS’in yeni yayın ortağı olarak Caffeine ile anlaştı

Riot Games, Kuzey Amerika’da düzenlenen LCS için yayıncı kuruluşlarına bir yenisini ekledi. Şirket, Caffeine yayın platformu ile anlaştığını duyurdu.

Yapılan duyuruda Caffeine’in adı “resmi co-streaming partneri” olarak geçiyor. Bunun sebebi ise, Caffeine platformunun odak noktasının kullanıcılarına sosyal bir şekilde yayın yapma veya hostlama imkanı tanımak olması. Riot Games, paylaştığı duyuruda, Caffeine ile yapılan anlaşmanın, espor spikeri ve yorumcusu olmak isteyen hevesli insanlara bir fırsat olduğunu belirtti. Maçları herkes gibi izleyen insanlar, yayınlanan canlı maçı kendi kanallarından yayınlayıp, bu yayına kendi yorumlarını katabilecekler.

Caffeine daha öncesinde ESL, DreamHack ve FACEIT gibi platformlar ile de partnerlik yaptı. Buna ek olarak, Caffeine, Digtinas ve Natus Vincere gibi takımlarla özel partnerlik anlaşmaları da imzaladı. Aynı zamanda, yayın platformu Eylül 2018’de 21st Century Fox şirketinden de 100 milyon dolarlık bir yatırım almıştı.

Riot Games’in Espor partnerlikleri müdürü Matt Archambault ise bu anlaşma hakkında şunları söyledi:

“Kitlemizin büyümesi ve gelişmesiyle birlikte, hayranlarımızın yayınları daha rahat ve istedikleri cihazlardan izleyebilmeleri için, LCS’i yeni platformlara taşıma gayreti gösteriyoruz. Kendi topluluk forumlarımızdan yeni yayın platformlarının eklenmesine dair istekler alıyorduk. Bu istekler doğrultusunda böyle bir anlaşma sağladık ve Caffeine ile birlikte çalışacağımız için ve espor spikeri/yorumcusu olmak isteyen gençlerin bu fırsatı nasıl kullanacağını göreceğimiz için çok heyecanlıyız.”

Riot Games ve Caffeine arasında yapılan bu anlaşma, playoff, final ve bölge elemeleri dahil olmak üzere, bütün 2019 LCS Sezonu boyunca sürecek.

Caffeine’in yanı sıra, LCS, aynı zamanda Twitch, YouTube ve ESPN+ platformları üzerinden de yayınlanmaya devam edecek.

ggespor.com