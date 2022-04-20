2019’da çok oyunculu taktiksel FPS video kategorisinde hızlı bir giriş yapan ve yayınlandığı ilk günden itibaren Türkiye’de de büyük ilgi gören VALORANT’ın bu yıl ilk kez yapılacak profesyonel espor ligi’nin isim sponsoru olan Coca-Cola, Türkiye’nin ilk kadın VALORANT turnuva serisi olacak olan “ESA REBELS Powered by Dell” 18-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşiyor. Coca-Cola, “ESA REBELS Powered by Dell” ile erkek egemen bir spor olarak görülen Espor da kadınların gücünü tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor.

Espor alanındaki kadın oyuncuları desteklemeye devam edeceğini açıklayan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca “ Son dönemdeki yaşadığımız dijital dönüşüm ile beraber artan espora ilgi gün geçtikçe artıyor. Coca-Cola olarak yatırımlarımız ile ülkemizde esporu daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla birlikte Coca- Cola olarak diğer bir hedefimiz ise her 5 oyuncudan sadece 1 tanesi kadın olan espor alanındaki cinsiyet eşitsizliğini en aza indirmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için de ESA Esports & Media ile birlikte ana partnerliğini yaptığımız Türkiye’nin ilk kadın VALORANT turnuva serisi olacak olan "ESA REBELS Powered by Dell”i gerçekleştiriyoruz. Coca-Cola olarak, espor alanında kadın gücünü göstermek için başladığımız bu iş birliğini önümüzdeki senelerde daha da geliştirmek ve birbirinden yetenekli kadın oyuncuları ülkemize kazandırmak bizim en büyük hedefimiz."

2018 yılında kurulan ESA Esports & Media’nın Kurucu Ortak ve CEO'su Lale Ergin “Türkiye’nin ilk kadın VALORANT turnuva serisi’nin ana partneri olarak kadınları espora teşvik etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. ESA Esports & Media’yı kurmadan önce de espor ve video oyunları oynamaktan keyif alıyordum. Girdiğim ortamlarda bu ilgimden bahsettiğimde çevremdeki insanlar şaşırıyordu fakat ben hobimi işim haline getirerek herkesi daha da şaşırttım. Erkek egemen olan bu alada kadın yönetici olarak birçok alanda olduğu gibi espor alanında da kadınların ne kadar başarılı olabileceğini tüm Türkiye’ye gösterdik. Şimdi sırada kadın oyuncu sayısını arttırmak. Coca- Cola ile beraber gerçekleştiğimiz bu iş birliğiyle de bu hedefimizi gerçekleştirmek için hızlı bir başlangıç yaptık. İlerleyen dönemlerde de kadınların daha çok esporda varlık göstermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."