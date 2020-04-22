Riot Games, 10.9 yaması ile üst koridor şampiyonlarını güçlendiriyor

2020 sezonu başladığından beri üst koridorda Aatrox, Sett, Ornn gibi yakın dövüşçülerin öncelikli seçim olduklarını görüyoruz. 10.9 yamasında Riot‘un bunu değiştirmeye çalışıyor.

Bu yamada güçleneceğini öğrendiğimiz Quinn, Lissandra ve Gnar şu sıralar üst koridorda oynanan neredeyse tüm şampiyonların karşı seçimleri. Tank ve menzilsiz şampiyonlara karşı koridorda çok güçlü olan bu şampiyonlar, alacakları güçlendirmelere bağlı olarak metada yer bulabilir.

Yüzde 50 kazanma oranına sahip Quinn aslında bir nişancı şampiyon. Fakat mobilitesinden ve tank şampiyonlara karşı olan gücünden dolayı üst koridorda tercih edilen Quinn, Kanlı Kılıç‘ın alacağı güçlendirme ile beraber rakiplerine zor oyunlar yaşatmaya başlayacaktır.

Bir diğer güçlendirme alan Lissandra da tekli derecelide %50 kazanma oranına sahip. Hem üst hem de orta koridorda oynanan bu şampiyon aslında çok da kötü durumda değil. Fakat metada yer edinebilmesi için küçük bir güçlendirmeye ihtiyacı var. Gelecek güncelleme Lissandra’yı Vadi’de daha fazla görmemizi sağlayabilir.

Bahsedeceğimiz son şampiyon olan Gnar, metaya girdiği dönemlerde çok güçlü giriyor ve takım savaşlarını adeta dağıtıyor. Fakat şu sıralar %48 kazanma oranı ile üst koridorlar arasında en düşük kazanma oranına sahip şampiyonlardan biri. Ardı ardına gelen zayıflatmalar ile bu konuma düşen Gnar, tank rakiplerine karşı bile koridoru kazanamaz durumda. Hasar potansiyeli çok düşük olan şampiyon dengeli bir güçlendirme alırsa eski günlerine geri dönüp, rakipler için savaşta büyük bir tehdit olabilir.

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