İngiliz futbolunun efsane stoperlerinden Rio Ferdinand, kendisine göre Premier Lig'in şu andaki en iyi stoperini açıkladı. Rio Ferdinand'ın seçimi Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Manchester City'den Ruben Dias'ın önüne koyduğu Chelsea'nin Alman oyuncusu Antonio Rüdiger oldu.

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Ferdinand, "Tuchel, Chelsea'nin başına geçtiğinden bu yana bence en iyi stoper Rüdiger. Ruben Dias ile çok yakınlar ama Rüdiger'in takımı üzerindeki etkisi çok büyük" ifadelerini kullandı.

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'de pek de iyi bir dönem geçirmeyen Antonio Rüdiger, Thomas Tuchel'in göreve gelişi sonrası takımın en değerli isimlerinden biri konumuna yükseldi.