UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcilerimizden Beşiktaş'ın rakibi Portekiz ekibi Rio Ave oldu. Eşleşme öncesi Rio Ave'nin teknik direktörü Mario Silva, Beşiktaş maçına ilişkin yorumlarını paylaştı.

Borac karşısında aldıkları galibiyet sonrası konuşan Mario Silva, "Beşiktaş maçından önce ligde Tondela ile zorlu bir karşılaşmamız var. Takımı değiştirmemiz, biraz dinlenmemiz ve diğer oyunculara şans vermemiz gerekecek. Beşiktaş ile karşılaşmak çok güzel olacak. Bu karşılaşma, takımdaki oyuncular için bir şans olacak" ifadelerini kullandı.