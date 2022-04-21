Burun, yüzdeki en önemli ve dikkat çeken organdır. Genel olarak burun görünümün yüz hatları ile uyumlu olması kişinin ifadesinin güzel görünmesi açısından önemlidir. Görünüm haricinde burunda yaşanan kemik eğriliği, kıkırdak gibi sağlık sorunları da kişilerin hayat kalitesini düşürür.

Tek işlemle birden fazla fayda sağlayabilirsiniz

Rinoplasti işleminin tercih edilme sebepleri ise ameliyat esnasında hem sağlık sorunlarının çözüme kavuşması hem de görünümde istenen değişikliklerin yapılmasına imkan sağlamasıdır.

Sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunları ise; kemik ve kıkırdak eğriliği ve burun deliklerinden yeterli hava akışının sağlanamaması oluyor. İşlem sonrasında ise kişiler; uyku ve nefes alma kalitelerinin arttığını belirtirken horlama ve ağız kuruluğu sorunlarının azaldıklarını belirtiyor.

Uygulama için uygun olan kişiler üç gruba ayrılır; sağlık sorunu şikayeti olanlar, görünüm açısından şikayeti olanlar ve hem sağlık hem de görünüm değişikliği isteyenler.

Rinoplasti işlemi sonrası hakkında merak edilenler

Ameliyat sonrası kişiler birkaç saat içinde veya bir gün sonra doktor kontrolünden geçtikten sonra taburcu edilebilir. Genel anestezi altında yapılan işlemlerde ise hasta ilk 4 saat ağız yolu ile beslenmemelidir. Ameliyat gününden 10 sün sonrasında iyileşme süreci tamamlanır. Ancak 3 hafta kadar kişi hareketlerine dikkat etmelidir, özellikle yüz bölgesini korumalıdır. Ameliyat öncesinde hastanın isteklerini net şekilde doktoruna anlatması sonucun başarılı olması için önem taşır.

Rinoplasti sonrasında maske takılabilir mi?

Pandemi şartları gereği maske takılması gereken yerlerde rinoplasti işlemi sonrasında doğru maske seçimi önemlidir. Tercih edilecek maske burun ucuna baskı yapmamalıdır. Üst kısmında metal bulunan buruna yük bindirmeyen maskeler tercih edilmelidir. Burada, ağız ve buruna baskı yapmayan, üçgen şekilde maskeler tercih edilebilir.

Gerekirse ameliyattan sonraki alçılarını doktordan talep edebilirler. Bu, gün içinde maskenin buruna yapabileceği baskının azaltılmasını ve burnun korunmasını sağlayabilmektedir.