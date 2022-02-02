Rinoplasti sonrası iyileşme süreci hakkında merak edilenler

Gelişen teknolojiye bağlı olarak burun ameliyatı için birçok farklı teknik kullanılabilir. Kapalı burun ameliyatı olarak adlandırılan kapalı rinoplastide burun içinden yapılan ince bir kesi ile burun içine girilir. Bu operasyonlar iz bırakmaz, burun daha doğal görünür, operasyon süresi ve hastanın iyileşme süresi daha kısadır. Bu nedenlerle hastalar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Kapalı rinoplastinin püf noktası, bu tür bir ameliyatın çok zor olmasıdır. Burun kapalıyken doktorun müdahale etmesi daha zordur. Bu nedenle işlemi gerçekleştirecek olan doktorun uzman ve deneyimli olması çok önemlidir.

Kapalı burun işleminin avantajları nelerdir?

Ameliyat sırasında burun içinden kesi yapılır. Burun içindeki yumuşak dokular ve cilt hiçbir şekilde zarar görmemiştir. Kesi içeriden başladığı için dışarıdan herhangi bir iz veya dikiş olmaz. Kapalı ameliyatta kesilen sinir miktarı açık ameliyata göre çok daha azdır. Ameliyattan sonra daha az sinir çıkarılır ve daha az uyuşukluk olur. Ameliyat sonrası beklenen şişlik daha azdır. İyileşme süreci kısa ve ağrısız bir şekilde tamamlanır. Diğer yöntemlere göre burun ucu daha iyi desteklenir.

Sağlık sorunlarının çözümü kapalı rinoplasti olabilir

Kapalı burun ameliyatı sonrasında buna bağlı birçok problem tedavi edilebilmektedir. Bu problemler; burun ucu düşüklüğü, burun kemiklerinin eğriliği, burun kemeri ve burun köprüsü problemleridir. Bu operasyonlar sonucunda buruna zarar vermeyen teknikler kullanıldığı için diğer burun sorunları da düzeltilebilir. Uzmanın gerekli gördüğü durumlarda kıkırdak doku nakli de sağlanır.

Kapalı rinoplasti ameliyatı öncesinde hasta detaylı olarak muayene edilmelidir. Burnun işlevi ve fiziksel problemler belirlendikten sonra cerrahi yönteme karar verilir. Ameliyattan sonra burnun görünümü hastaya 3 boyutlu olarak gösterilir. Burnu düzeltmek ve yüze en uygun şekli belirlemek için 3D simülasyon yöntemlerini tercih edilebilir.

Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır. Hastanın burnunda ciddi bir problem yoksa ve operasyon daha az yer gerektiriyorsa lokal anestezi de ilk tercih olabilir. Ortalama ameliyat süresi 1-3 saat arasındadır. Ameliyat sırasında hastanın burnunda bir kesi yapmak için cerrahi aletler kullanılır. Bu kesilerden buruna gerekli müdahaleler yapılır ve dikişlerle operasyon tamamlanır.

İyileşme süreci diğer yöntemlere göre kolaydır

Ameliyattan sonra ertesi gün gerekli kontrol sonrasında dinlenme sürecine evde devam edilebilir. Bazen hastanede bir gece kalmanız gerekebilir. Burun ameliyatından sonra 4-6 saat içinde bir şey yiyip içmemelisiniz. Ağız kuruluğunu gidermek için dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz. Hafif sulu yiyeceklerle yemeye başlamanız önerilir. Burun estetiği ameliyatından sonra çok fazla ağrı olmaz.

Hafif ağrı, bulantı, kusma gibi belirtiler ortaya çıkarsa ilaçla kontrol altına alınabilir. Başınızı dik tutmanız sıkıntılarınızı azaltacaktır. Rinoplastiden sonraki ilk iki gün burundan hafif kan sızabilir. Ameliyattan sonraki ilk iki gün istirahat etmelisiniz. Üçüncü gün, gerektiğinde günlük aktivitelere devam edebilirsiniz. Ameliyat sonunda burnu darbeden, ilk iki ay da burnu sıkma, çekme, sümkürme gibi ciddi travmalardan korumak en önemli kuraldır. Ağız refleks ve kontrol edilemeyen hapşırma için açılmalıdır. Burun içi bakım nazik bir nefes ve deniz suyu ile yapılabilir. Burun müdahalesinden 5-7 gün sonra belirgin bir ödem olmaz ve şişlik büyük oranda azalır. Burundaki ödemin tamamen kaybolması ve burnun nihai şeklinin oluşması 6 ila 12 ay sürse de, burun üzerinde kalın deriye sahip kişilerde bu süre daha uzundur ve 1 ila 2 yılı bulabilir. Burundaki şişliklerin azalmasında ilk iyileşen gözlerdir. Daha sonra burnun ortası, burnun ortası, daha sonra burnun kaşlara yakın kısmı ve son olarak da burun ucu ödemdir.