32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının 66 yaşındaki babası Ronald Fenty de coronavirüse yakalandı. Fakat hem doktorların hem de kızının gayretiyle yeniden hayata tutundu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Rihanna'nın babası Ronald Fenty, kızının kendisine solunum cihazı gönderdiğini belirtti.

Baba Fently, kızının gerçek adı olan Robyn diye seslenerek “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” dedi.

Kaynak: Hürriyet