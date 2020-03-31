Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant ve Rihanna, Instagram'da birbirlerine koronavirüs üzerinden şakalaştı.

Yıldız şarkıcı Rihanna Instagram'dan canlı yayın yapan ünlüler arasında yerini aldı. Yayına katılanlar arasında ünlü basketbolcu Kevin Durant da vardı.

Rihanna başlangıçta Durant'in koronavirüs testinin pozitif olmasıyla "KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?" diye dalga geçtiği ve sonrasında "Şaka bir yana geçmiş olsun KD" dediği görüldü.

Durant ise, Rihanna'nın nerede olduğunu sorgulayarak yanıt verdi ve Rihanna da son iki aydır ABD'de bulunduğunu belirtti.

İlgili Haberler Fanatik Sosyal Medya'da Bugün 31 Mart 2020

Rihanna, NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'e olan hayranlığını göstermesiyle ünlü.

Barbados'lu şarkıcı, Golden State Warriors ve o zaman LeBron liderliğindeki Cleveland Cavaliers arasındaki 2017 NBA Finalleri 1. maçı sırasında Durant ile daha önce etkileşime girmişti.



