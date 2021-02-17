Süper lige damga vurmuş olan birçok defans oyuncusu bulunmaktadır. Bu defans oyuncularından birisi de Rigobert Song'tur. Rigobert Song Türkiye'de büyük takımlarda forma giymiş olan ve oldukça etkili bir savunma yeteneği ile ön plana çıkmıştır. Rigobert Song süper ligde en fazla maça çıkmış olan yabancı oyunculardan bir tanesidir. Özellikle Galatasaray kariyeri ile bilinmektedir. Rigobert Song şuan kariyerine teknik direktör olarak devam etmektedir. Rigobert Song emekli bir futbolcudur. 1.83 metre boyundaki Rigobert Song genellikle stoper bölgesinde forma giymekteydi. Özellikle hava toplarında son derecede etkili bir futbolcuydu. 2010 yılında süper ligde kariyerine nokta koymuştur. Süper ligde şampiyonluk da yaşamış olan bir futbolcuydu. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Rigobert Song libero ve sağ bek mevkisinde de forma giymişti.

Rigobert Song nereli?

Rigobert Song Kamerun'un Nkangikock şehrinde dünyaya gelmiştir. Kamerun asıllıdır.

Rigobert Song kaç yaşında?

Rigobert Song 1976 doğumlu olup 44 yaşındadır.

Türkiye'ye Hangi Takımdan Geldi?

Rigobert Song Türkiye'ye Fransız kulüplerinden olan Lens kulübünden gelmiştir. Rigobert Song Süper Lig'de önce Galatasaray daha sonra ise Trabzonspor 'da oynamıştır.

Rigobert Song kimdir?

1976 yılında Kamerun'da doğan Rigobert Song işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Rigobert Song profesyonel kariyerine ilk kez Fransa'da başlamıştır. Tonnere kulübü ile altyapı kariyerini tamamladıktan sonra 1994 yılında Metz ile sözleşme imzalayarak böylece ilk profesyonel karşılaşmasına çıkmış oldu. Rigobert Song Metz kulübü ile birlikte 123 maçta forma giymiştir. Takımının en iyi stoper oyuncularından biri haline gelmiştir. Rigobert Song 4 sene Metz kulübünde forma giymiştir.

İtalyan ekiplerinden olan Salernitana Rigobert Song'u beğenmiş ve bundan dolayı transfer etmek istemiştir. Transfer ücreti olarak ise 3.87 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Salernita ekibi ile yalnızca 1 sezon forma giymiştir. 4 maça çıkan Rigobert Song 1 gol atmıştır. Rigobert Song daha sonra kariyerinde ki en iyi takımlardan olan Liverpool kulübü ile anlaşmıştır. 1999 - 2000 yılları arasında Liverpool'da forma giymiştir. Rigobert Song'un transferi için Liverpool ekibi İtalyan kulübüne 3.69 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir.

Liverpool forması ile premier ligde 33 maça çıkmıştır. Burada 33 maçta oldukça iyi bir performans göstermiştir. Rigobert Song'u transfer etmek isteyen West Ham United yetkilileri 2000 yılında Liverpool ekibine 4.17 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiştir. Bu teklifi kabul eden Liverpool oyuncunun transferi için izin vermiştir. 2000 - 2002 yılları arasında Rigobert Song West Ham United ile birlikte 24 maça çıkmıştır. Bu maçlarda ise hiç gol kaydememiştir. 2001 yılında Alman ekibi Köln ise stoper ihtiyacını Rigobert Song ile kapatmak istemiştir.

Rigobert Song'un transferi için İngiliz ekibi ile masaya oturan Köln kulübü oyuncuyu kiralamak istediğini kulübe iletmiştir. 1 milyon euro karşılığında Köln ekibine kiralanan Rigobert Song 16 Bundesliga maçında görev almıştır. Bekleneni karşılayamayan Rigobert Song West Ham'a geri dönmüştür. West Ham United ile sözleşmesi 2002 yılında sona erdikten sonra Fransız kulüplerinden olan Lens futbolcuyu transfer etmek için anlaşmıştır. 2002 yılından 2004 yılına kadar Fransız ekibi Lens forması giyen Rigobert Song 63 maçta 3 gol atmıştır. Rigobert Song 2004 yılında Galatasaray'a transfer olarak süper lig kariyeri başlamıştır.

Galatasaray'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur. Galatasaray 118 maça çıkan Rigobert Song 4 gol atmıştır. Süper ligde oldukça istikrarlı bir görüntü çizmiştir. Rigobert Song Galatasaray'a dalya demiş yabancı futbolcular arasındadır. 2008 yılına kadar Galatasaray'da forma giymiş olan oyuncu 2008 yılında ise ikinci kez süper lig kariyerine başlamıştır. 2008 yılında Trabzonspor forması giyen Rigobert Song 2 senede 46 maçta forma giymiştir. Trabzonspor'da futbol kariyerine noktalamıştır.

Rigobert Song'un Milli Takım Kariyeri

1993 yılında Kamerun milli takım formasını giyen Rigobert Song 2010 yılına kadar forma giymiştir. 2010 yılına kadar 137 maçta forma giymiş olan Rigobert Song 5 gol atmıştır. Takımında ki en etkili oyuncu olmuştur.