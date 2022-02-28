Ülkemizde Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen eski futbolcu Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Kamerun Milli Takımı'nda Portekizli teknik direktör Toni Conceição'nun yerine Rigobert Song'un takımın başına getirildiği açıklandı.

Kamerun Futbol Federasyonu (Fecafoot), Kamerun'da düzenlenen son Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü sırada kalan Portekizli teknik adamın "kontratının sona erdiğini" yaptığı basın açıklamasında doğruladı.

2004-08 seneleri arasında Galatasaray, 2008-10 seneleri arasında ise Trabzonspor forması giyen 45 yaşındaki eski futbolcu, en son Kamerun U23 takımını çalıştırıyordu. Kamerun'un efsane futbolcuları arasında yer alan Song, futbolculuk kariyerinde 137 kere Milli Takım forması giyerken 4 kez de gol sevinci yaşamıştı.



