Rigas-Başakşehir maçı (CANLI)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Letonya’nın Rigas takımıyla deplasmanda karşılaşyor. Letonya’nın Başkenti Riga’daki Skonto Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayan mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Radu Petrescu yönetiyor. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts’i 4-0 mağlup eden temsilcimiz, ikinci maçında da İstanbul’da Fiorentina’yı 3-0’la geçti. Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan Turuncu-Lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor. A Grubu’nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya geliyor.





17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric’in şutu kaleyi bulmadı.

32. dakikada ceza sahası dışından Aleksic’in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut’un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.





3 eksikle deplasmanda

Turuncu-Lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

RFS-Başakşehir 11'ler:

RFS: Steinbors, Jatta, Jogodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Panic, Saric, Mares, Simkovic, Emerson, Ilic.

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Aleksic, Mahmut, Deniz, Traore, Serdar, Okaka.