Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş 'tan İskoçya temsilcisi Rangers'a imza atan Rıdvan Yılmaz yeni takımında umduğunu bulamadı. Genç sol bek şu ana kadar oynanan mücadelelerde forma şansı bulmakta zorlandı. Rıdvan Yılmaz'ın geleceği hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rangers bu sezon İskoçya Premier Lig'de 7 maç oynadı ve Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmanın sdace birinde forma şansı buldu. Genç sol bekin kariyerinin en zor günlerinde İskoç basını dikkat çeken ifadeler kullandı. İskoç basını, Rıdvan Yılmaz'ın beklentilere karşılık veremediği eleştirilerini yaptı.

YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRAMADI

Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla Union SG maçında 23, kupadaki Queen Of South müsabakaasında 90 dakikada oynadı ve 1 asist yaptı. Rıdvan Ylmaz, Rangers'ta gösterdiği performans nedeniyle ilk 11'deki yerini alamadı. Rangers'ta gösterdiği performans sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst sol bekte genellikle Borna Barisic'e forma şansı verdi.

RIDVAN YILAZ PES ETMEDİ

Rıdvan Yılmaz, İskoçya'da yaşadığı zorlukları aşmanın yollarını arıyor. Ülkeye adaptasyon sorununu aşmak için dil sorununu çözmek isteyen Rıdvan, bu konuda özel eğitmenlerle işbirliğine gitme kararı aldı. Öte yandan Giovanni van Bronckhorst, Johan Cruyff felsesini benimseyen teknik adamlardan biri olarak biliniyor. İskoç yazarlar, Hollandalı teknik adamın oyuncularına Cruyff'tan örnek vererek, "Futbol kafada başlar ve sonra onu ayaklarınız takip eder. Bunu Cruyff hep dile getirirdi. Her seferinde de haklı çıktı, çünkü beynimizle oynuyoruz" uyarısını yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN BONSERVİS GELİRİ

"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Rangers FC Kulübü’ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20’sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”