Beşiktaş 'ın Rıdvan Yılmaz için Rangers'la anlaşmasının ardından gözler, yerine transfer edilecek oyuncuya çevrildi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı ekibe Fransa'nın Saint Etienne takımından ayrıldıktan sonra boşta olan Miguel Trauco önerildi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve bu nedenle Amerika kıtasından aldığı tekliflere henüz olumlu dönüş yapmayan Perulu futbolcu, 3 sezon formasını giydiği Fransız ekibiyle geçtiğimiz ay ilişkisini kesmişti.

Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini Beşiktaş'a iletti.