FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İtalya'nın Napoli ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 26 Ekim 2022 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Napoli şehrindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise AVAR olarak görev yapacak.





RIDVAN YILMAZ AYRILIYOR MU?

Galatasaray ile Trabzonspor 'un Glasgow Rangers'ta forma şansı bulmakta zorlanan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Son dönemde Trabzonspor ile Galatasaray'ın radarına giren ve iki kulübün de kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Milli oyuncunun, gelen tekliflere olumlu yanıt vermediği ve kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.

İSKOÇYA'DA ELEŞTİRİ TOPLADI

İskoç ekibinde beklenen etkiyi yaratamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya flaş bir eleştiri geldi. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil. Bu transfer için Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve Rangers'ın cevaplaması gereken soruları var. Rıdvan Yılmaz transferi zaten benim için bir muammaydı. Çünkü çok pahalıydı. Onun oynamaya yakın olduğunu hiç sanmıyorum. Alınan yenilgiler sonrası bu soruların teknik direktöre yöneltilmesi çok doğal" ifadelerini kullandı.





BEŞİKTAŞ SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK

Beşiktaş 'ın Rangers'a 4 milyon Euro'ya gönderdiği Rıdvan Yılmaz, Rangers'tan başka bir kulübe transfer olursa siyah-beyazlılar bu paranın yüzde 20'sine sahip olacak. Rangers'ın Rıdvan Yılmaz'dan beklentisi en az 7 milyon Euro...