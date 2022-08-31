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Rıdvan Yılmaz'dan, Rangers formasıyla ilk asist!

Beşiktaş'tan, Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz, Queen of the South'u 3-1 yendikleri maçta 1 asiste imza attı. 21 yaşındaki futbolcu böylece İskoçya'da ilk kez gole direkt katkı verdi.

31 Ağustos 2022, Çarşamba 01:35 Son Güncelleme:
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Rıdvan Yılmaz'dan, Rangers formasıyla ilk asist!

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 4 milyon Euro karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ilki yaşadı... İskoçya Lig Kupası 2. Tur maçında 1. Lig ekibi Queen of the South'u konuk eden Maviler, zayıf rakibini 3-1'le geçti.

Söz konusu maça milli futbolcumuz Rıdvan ilk 11'de başlarken, takımının ikinci golünde Scott Arfield'a asisti yapan isim oldu ve İskoçya'daki ilk gole katkısını gerçekleştirdi.

Rangers'a galibiyeti getiren sayıları da 10'da Robbie Ure ve 24 ile 86'da Scott Arfield attı. Queen of the South'un tek sayısı ise 17'de Lee Connelly'den geldi.

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