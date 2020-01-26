Rıdvan Yılmaz: Takım olarak çok üzgünüz

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, karşılaşmadan sonra görüşlerini paylaştı.

Üzgün olduklarını dile getiren genç oyuncu, "Öncelikle buradan galip gelmek isterdik. Takım olarak çok üzgünüz. Camiamız kötü bir süreçten geçiyor. Yeniden toparlanıp şampiyon olmayı düşünüyoruz" dedi.

İlk kez Süper Lig'de Beşiktaş forması giymesine ilişkin de konuşan Rıdvan, "10 seneden beri Beşiktaş Kulübü'nün içerisindeyim. Bugünü bekliyordum. Hocalarım sağolsunlar bana şans verdiler" ifadelerini kullandı.