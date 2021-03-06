Rıdvan Yılmaz: Şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından takımın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sakatlık sonrasında yeniden 11'de şans bulan genç yıldız, takımdaki son durum ve kendisinin kondisyonu hakkında konuştu.

İşte Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları:

1 ay kadar bir sakatlık sürecinden geçtim. Eski kondisyonum ve şu anki kondisyonum bir değil. En kısa zamanda o halime döneceğim.

Futbolda iki ayaklı olmak önemli bir şey. Hocanın da verdiği bir özgüven var. Kullanmaya çalıştığım kadar diğer ayağımı da kullanıyorum.

Takım olarak müthiş bir enerjiye sahibiz. Asla pes etmeyen ve sürekli baskıyı sürdüren bir takımız. İnşallah böyle devam edecek. Şampiyon olmak istiyoruz.