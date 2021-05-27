Rıdvan Yılmaz: Önemli olan kalıcı olmak

Tecrübeli isimlerin gençlere destek verdiğini belirten 21 yaşındaki sol bek, "Biz gençler olarak birbirimize yakın olduğumuz için birbirimizle muhabbet ediyoruz. Ağabeylerimiz de bize destek oluyorlar. Maç yaklaştıkça heyecanım artıyor. 5 yıl önce küçüktüm, futbolu spor olarak yapıyordum. Buralara gelmek için hayal kuruyordum. Hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim, önemli olan buraya gelmek değil kalıcı olmak. Burada kalıcı olmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.
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