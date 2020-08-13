Rıdvan Yılmaz: O müziği duymak istiyorum

Siyah-Beyazlılar’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, PAOK maçıyla beraber ilk kez bir Şampiyonlar Ligi ön elemesi mücadelesi oynayacağı için şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna, “Top toplayıcıyken Şampiyonlar Ligi müziğini duymuştum. İnşallah sahanın içerisinde o müziği duymak istiyorum. Bizim için güzel bir maç olacak. Kazanıp önümüze bakmak istiyoruz” şeklinde konuştu.