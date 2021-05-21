Rıdvan Yılmaz: Kötü günlerden ders çıkardık

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon 21 maçta sahne alıp; 1 gol, 2 asist yapan Kara Kartal’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, FANATİK’e konuştu. Siyah-Beyazlılar’ın başarısını değerlendiren ve gelecekteki hedeflerinden bahseden 19 yaşındaki yıldız, şunları söyledi: “Mayıslar benim oldu diyebilirim. Tüm güzel haberleri mayıs ayında aldım. 21 Mayıs’ta (bugün) doğum günümü kutlayacağım. Benim için çok güzel bir sezon oldu. Hayallerimin çoğunu bu sene gerçekleştirdim. Üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş camiasına Beşiktaş taraftarına uzun yıllar katkı sağlayabilirim.”

‘Makası kapatmak için…’

“Ben sonuç olarak daha 19 yaşında bir gencim. Avrupa’ya kıyasla futbol konusunda Türkiye daha geriden gelen bir ülke daha önce de söylemiştim Avrupa’da oyuncular 13 yaşında profesyonel antrenmanlara başlıyor. Ben 16 yaşında başladım. Aramızda büyük bir makas farkı var. Bunu kapatmak için özel antrenör tuttum onunla birlikte çalışıyorum. Fizik tabi ki futbolda çok büyük bir etken ama fiziğimle ezildiğim veya kötü görüldüğüm bir zamanı hatırlamıyorum. Bana göre futbolda en önemli olan zeka ve oyun bilgisi.”

‘Milli takım için heyecanlıyım’

“İnşallah Milli Takım’a gideyim, sapasağlam başarı ile döneyim ondan sonra tatil programı yapacağım. Milli takıma gittiğim için çok heyecanlıyım. Oradaki hava oradaki atmosfer nasıl çok merak ediyorum. Şenol hocam böyle bir şans verdi. Benim için çok önemli bir fırsat. Hem kulübüm için, hem Milli Takım için inşallah bütün Türkiye’yi bütün Beşiktaşlılar’ı en iyi şekilde temsil ederim.”

‘Başarıyı hak ettik’

“Lige kötü bir başlangıç yaptık. Takım oturmamıştı, transferler yeni gelmişti. Başakşehir maçı ile iyi bir çıkış yaptık, ondan sonra serimizi devam ettirdik. Erken eleştiriler oldu. Futbol bu, şu an şampiyonuz, kötü günlerden ders çıkardık başarıyı öyle bulduk. Buna şans mı, kader mi diyelim ama bana göre hak ettik. Kötü başladık çok iyi bir sezon geçirdik. Herkes çok yoruldu, demek ki biz bir şeyleri daha fazla yapmışız ki bu başarıyı elde ettik.”

‘Tatil yapacak çok vakitleri olacak’

“Genç yaşımda ilk sezonumda 2 kupa kazanmak… Çok şey başardım, çok mutluyum. Geçen sene sezona başlarken, 5 gün izin yaptım, bütün gün çalıştım. Kampa geldim, elmacık kemiğim kırıldı, ameliyat oldum. U19 antrenmanlarına çıktım, devre arasında kendimi gösterdim. Tekrar A takıma çıktım. Hiçbir şekilde genç oyuncuların vazgeçmemesini söylüyorum. Çalışmaktan hiçbir zaman kaçmasınlar. Ben bu zamana kadar hiçbir şekilde tatil yapmadım. Gerekiyorsa onlar da yapmasın çünkü tatil yapacakları çok sezonlar olacak önlerinde.”

‘Sergen hoca ile beraber oynamak isterdim’

“İlk zamanlarda maçlara çıkarken çok heyecanlanıyordum. Şimdi onu da yendim. Kendimi sakin tutmaya çalışıyorum, müzik dinliyorum. Maçtan başka bir şey düşünmüyorum. Ben ve Ersin oynadık, şampiyon olduk. Her şey tecrübeli oyuncuya bağlanamaz. Tecrübeli oyuncuların oynadığı takımlar şampiyon olamadılar. Evet tecrübeli oyuncular çok önemli ama bence içindeki istek çok daha önemli. Tecrübeli oyuncular belki kafalarında bitirmişlerdir bazı şeyleri. Genç oyuncular daha isteklidir çünkü biz açız. Her şeyi tecrübeli oyunculara bağlamamak lazım. Sergen Yalçın ile beraber aynı takımda oynamak isterdim. Sergen hocanın savunma arkasına attığı topları düşünüyorum, belki 3 gol atabilirdim.”

‘Takımdaki oyuncuların kardeşiyim’

“Ben takımdaki oyuncuların kardeşiyim. Bana çok yardımcı oldular onların da üzerimde katkısı büyük. Onlara çok teşekkür ederim. Tabi ki bir Avrupa hayalim var. İnşallah gerçekleştirebilirim. Burada forma şansı bulup oraya gitmem tabi ki daha kolay. İnşallah bunu başarabilirim.”

Süleyman Hatısaru