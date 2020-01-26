Rıdvan Yılmaz kimdir? Göztepe - Beşiktaş maçında sürpriz!

Beşiktaş Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı takımda Caner Erkin'in yerine genç sol bek Rıdvan Yılmaz 11'de sahaya çıkacak. Yılmaz kimdir, kaç yaşında gibi sorular taraftar tarafından araştırılıyor. İşte Rıdvan Yılmaz hakkında bilinmeyenler...

Rıdvan Yılmaz kimdir?

21 Mayıs 2001 doğumlu olan Rıdvan Yılmaz 1.74 boyunda ve sol bek oynuyor. Sol bek dışında sağ bek olarak da forma giyebiliyor.

2013 yılında Beşiktaş alt yapısında futbola boşlayan Rıdvan Yılmaz sırasıyla U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımında forma giydi.

Kariyerinde 41 kez alt yaş gruplarında milli takıma çağrılan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giymişti. Bu sezon yaz kampında yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz Beşiktaş U19 takımında 15 maçta forma giydi ve 3 gol atma başarısı gösterdi.