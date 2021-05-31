Rıdvan Yılmaz: Heyecanımı biraz daha yendim

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine Milli Takımı ile golsüz berabere kaldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Gine maçıyla heyecanını biraz daha yendiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Biraz heyecan var tabii. İkinci maçtan sonra heyecanımı biraz daha yendim. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İnşallah bu maçtan sonra daha iyi olacağız.''





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