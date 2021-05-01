Rıdvan Yılmaz: Golü attığım için gözlerim doldu

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatayspor'la karşılaşan ve 7-0 gibi farklı bir skor alan Beşiktaş'ta genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Rıdvan, attığı bir golden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İŞTE RIDVAN YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

Çok mutluyum. Bu hislerim tarif edilmez. Özellikle 12 yılını verdiğim Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sezon çok güzel bitecek.

Ersin benim 10 yıllık arkadaşım. Tesislerde de onunla birlikteyiz. Onun başarısı, benim başarım gibi mutlu oluyoruz. Ağabeylerim beni gelip tebrik etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Gözlerim doldu golü attığım için...