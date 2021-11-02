Rıdvan Yılmaz: Galip gelmemiz gereken bir maça çıkacağız

Beşiktaş 'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting'e konuk olacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın TSİ 23.00’te başlayacak olan karşılaşma öncesi görüşlerini paylaşan Rıdvan Yılmaz, maçtan galip ayrılmaları gerektiğini dile getirdi.

Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yarın galip gelmemiz gereken bir maça çıkacağız. Çok iyi bir şekilde çalıştık ve kazanmak istiyoruz. Geçen sezon da sezon başında iyi başlamadık. Sonrasında ivme yakalayıp başarıyla devam ettik, bundan sonra da öyle olacağını düşünüyorum."



