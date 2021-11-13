Rıdvan Yılmaz: Fark atmamız gereken bir maçtı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yenen Milli Takım 'da oyuna sonradan girip iki asist yapan Rıdvan Yılmaz, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Rıdvan'ın açıklamaları şöyle;

Bu maç için yapmamız gerekenler belliydi. Öyle de yaptık ve kazandık. Fark atmamız gereken bir maçtı. 2 asist yaptım. Hocam oyuna aldığında bana ileri gitmemi söyledi ve biz de iki gol attık. Son maçta da elimizden geleni yapacağız.

Rıdvan Yılmaz basın toplantısında ise şu ifadeleri kulandı:

"HEPİMİZ ÇOK GURURLUYUZ, MUTLUYUZ"

Mücadelenin son dakikalarında Burak Yılmaz'ın kenarda Norveç-Letonya maçını takip etmesi sorulan 20 yaşındaki sol bek, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu. Burak ağabey kenardan git git diye bağırıyordu. Ben 1-0 kazandılar zannediyordum ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Son 1 maçımız kaldı. Hocamızın dediğin gibi ayaklarımız yere basarak, sakin şekilde maçı kazanmak istiyoruz. Maçtan sonra soyunma odası çok güzeldi. Abdülkadir ağabey sağ olsun bize Trabzon havası açtı. Onlarla eğlendik. Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"KENAN HOCA ATAĞA ÇIKMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın tavsiyesi üzerine daha fazla hücuma çıktığını söyleyen Rıdvan Yılmaz, "Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu. O yüzden biraz geride bekledim. Direkt başlarsam daha riskli olabilirdi. Oyuna adapte olduktan sonra Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



