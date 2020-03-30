Rıdvan Duran: Evde kal sağlıkla kal

Duran, “Corana virüsüyle mücadelede basın ve medya elinden gelen desteği vermektedir. Basının bu zor günlerde işlevini yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle Yönetim Kurulumuz bazı kararlar aldı ve bunu kamuoyu ile paylaştı. ‘Evde Kal, Sağlıkla Kal’ mottosu ile gazetelerimizi virüsle etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum. En kısa sürede sağlıklı ve huzurlu bir Türkiye, sağlıklı bir dünyaya kavuşmamızı diliyorum” ifadelerini kullandı.