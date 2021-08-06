Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Boyacı Dilmen'in TRTSPOR ekranlarında olacağını duyurdu. Dilmen'in partnerliğini ise Erbatur Ergenekon yapacak.

Resmi açıklama yapıldı...

TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor.

"%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek.

Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak.







