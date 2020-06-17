UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) ilişkin kararlar alındı. Yönetim kurulu toplantısının ardından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan UEFA Müsabakalar Direktörü Giorgio Marchetti, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliğinde oynanacağını duyurdu.

Bu kararın açıklanmasının ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in UEFA'nın kararları sonrası açıklamaları:

"Ben Alman vatandaşı olsam, 'final Türkiye'den alındı' derim. Şöyle bir öneri olsaydı Türkiye'ye; '8 takımı İstanbul'a getireceğiz ve seyircisiz oynanacak' deselerdi, kabul etmez miydik? Düşünsenize, 8 dünya markası Türkiye'ye gelecekti!"

"Kanunen elimizde İstanbul finali varken, dünyada da bu süreci iyi yöneten bir ülke olarak, yurt dışında algımızın eksi olması ihtimalini görüyorum. Bu karar eksidir. Herhalde bizim isteğimiz değildi, onlar bizi zorladı."

"Ben üzüldüm açıkçası UEFA'nın kararına. 12-23 Ağustos arasında her gün Manchester City'nin, Barcelona'nın İstanbul'da maç yapmasını dünyanın izlemesini tercih ederdim."