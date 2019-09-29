Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk devreyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. İyi maç olacağını tahmin ettiğini belirten Dilmen, ''İki takımda da önemli eksikler var. Ünal Karaman ve Abdullah Avcı'ya beraberliği verseler iki hoca da kabul etmeyecek durumda. Bu yüzden bugün iyi bir izleyeceğimiz tahmin ettim'' dedi.



