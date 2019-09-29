Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

29 Eylül 2019, Pazar 19:53 Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk devreyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. İyi maç olacağını tahmin ettiğini belirten Dilmen, ''İki takımda da önemli eksikler var. Ünal Karaman ve Abdullah Avcı'ya beraberliği verseler iki hoca da kabul etmeyecek durumda. Bu yüzden bugün iyi bir izleyeceğimiz tahmin ettim'' dedi.


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