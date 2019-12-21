Süper Lig’de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. 90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlananan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri şu şekilde:

Galatasaray'ın savunma yapmakta zorlandığını belirten Dilmen, ''Göztepe'nin 2 tane oyun planı var. Savunma arkasına toplar öncelikli. Pasları zamanında atamadılar. Set oynarken muhakkak kenara geliyorlar. Galatasaray da savunma yapamıyor böyle olunca. Bu maçta karşılıklı gol olması olağan bir durum değil. Orta sahalar rahat geçiliyor. İki takımın belli silahları var. 11'e 11 giden bir maçta Galatasaray'ın çok pas kaybı yapmaması lazım. Bu arada Gassama belki 2. sarı karttan kırmızı kart görebilir. Babel ile oynaması onu zorlayabilir.'' dedi.

Göztepe'nin beklediği penaltı pozisyonlarını yorumlayan ünlü futbol adamı, "Mariano'nun pozisyonunun penaltı ile alakası yok, Donk'un olduğu pozisyon tartışılabilir belki. Serkan Tokat ilk yarıda temaslı oyuna müsaade etti. Nagatomo'nun pozisyonunda kartı atladı." ifadelerini kullandı.

Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

Galatasaray'ın bu kadro ile şampiyon olamayacağını ifade eden Dilmen, ''Şu Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var mı? Bence yok...Göztepe kendi evinde 3, deplasmanda 3 maç kazandı. Haftaya Sivasspor'a 3 oyuncusu eksik gidiyor. Çünkü konsantrasyonu yüksek. Galatasaraylı oyuncular da çözüldüler.'' dedi.

'Fatih Terim, 10. da olsa Galatasaray'da yoluna devam eder'

Fatih Terim'in Galatasaray'da fazlasıyla kredisini olduğunu vurgulayan ünlü yorumcu, ''Fatih Terim, tartışmasız 10. da olsa Galatasaray'da yoluna devam eder, etmeli... Fazlasıyla bu kredisi vardır. Taraftarlar da bunu ister. Fakat zirveye baktığımız zaman Sivasspor'u çıkıyorum, kültüründen dolayı Başakşehir'i çıkıyorum burada. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor şampiyonluk adayları. Bunları çalıştıran hocaların gitmemelerinin sebebi Galatasaray. Galatasaray'ın şu an 32 puanı olsaydı tartışmadan öteye gidilmişti. Herkes Allah razı olsun Fatih Terim'den diyordur. Galatasaray'da iştah yok, yaratıcılık yok.'' diye konuştu.