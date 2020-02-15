Gelecek hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, 22. hafta mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk oluyor. Mücadelenin ilk devresi Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Fenerbahçe'nin riskli bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe bugünkü maçı, ligin son maçı gibi, sadece kazanmak zorunda değil de, 5-0 kazanmak zorunda gibi, olağanüstü riskle oynuyor." dedi.

'Böyle gol atınca oyuncu, eyvah der antrenör'

Fenerbahçe'nin telaşlı oyunundan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen ünlü futbol adamı, "Ersun Yanal'ın rakip analizini yapma şansı olmadı, 10 kişi kalan Malatya'ya karşı izledi Ankaragücü'nü, ilk yarı ile alakası olmayan bir Ankaragücü. Her hafta 30'dan vurmaya başladılar, Gustavo 1 tane, Ozan 4 tane vuruyor. Böyle gol atınca oyuncu, eyvah der antrenör. Fenerbahçe'nin aceleci, telaşlı oyununundan vazgeçip, gerçek bek ve ön oyuncusuyla oynaması gerek." ifadelerini kullandı.

'Roberto Carlos geliyor sanıyorlar'

Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci'nin performansını eleştiren Dilmen, "Hasan Ali'nin saçını gösterseler, 'Ooooo' diyorlar, Roberto Carlos geliyor sanıyorlar. Hasan Ali'nin 45 dakika kadar gücü vardır, o gücü olmasa bile Dirar'ın şu halinden iyi oynar, Dirar da sağ önde Tolga'dan iyi oynar." diye konuştu.