Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, alt sıralardaki rakiplerinden Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 15'inci haftayı düşme potasında tamamladı. Eğer Kayserispor, yarın akşam Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başarırsa Sarı Kırmızılı ekip puanını 16'ya çıkacak ve Fenerbahçe haftayı 17. sırada tamamlayacak.

Maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu yıl daha da kötüye gitti Fenerbahçe için. İyi vuruş eyvallah da, bir kaleci topu rakip oyuncu için ancak bu kadar güzel yumuşatır. Tam bir kaleci hatası."

'Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez' diyordum ya'

"Koskoca Fenerbahçe takımı için 15. haftada ne konuşuyoruz. 'Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez' diyordum ya, Çin'de sarı kar yağmış herhalde. Gerçekten üzücü."

'İnsanlar kahroldu'

"Akhisar'da Seleznyov ve Manu'dan sonraki 3. forvet Bokila, o da gol attı. Fenerbahçe'de işin en kötü tarafı, kimse duygusal olarak bile maç öncesinde favori görmedi. Çubuklu forma giysinler de, Fenerbahçe zannetsinler bari. İnsanlar kahroldu."

'İnsanlar kan ağlıyor'

"Milyonlarca insan kan ağlıyor. Bırakın 7-8 yaşındaki çocuğu, 55-56 yaşındaki Fenerbahçeli bile böyle bir şeyle karşılaşmamış. Bu oyunu yorumlamanın dışına çıkarıyor sizi. Fenerbahçeliler çok üzülüyorlar, bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok."

'Kenardaki teknik adam da, zaten gideceğim diyor'

"Mesela, Fenerbahçe taraftarının, sadece skor anlamında değil oyun anlamında da mutlu olması. Şu anda sahadaki oyuncular, biz bu teknik adamla çalışmayacağız diyor, kenardaki teknik adam da, zaten gideceğim diyor.

'Ersun hoca da teferruat demeyecek, imzayı atacak'

"Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüştüyse, imzayı atacak. Ersun hoca da teferruat demeyecek, imzayı atacak. Bedelini ağır ödersiniz. Takım zaten enkaz duruma geldi. Görüşmeyeceksin abi, görüştüğün zaman da imzalayacaksın."

'Fenerbahçe takımını bu hale getirdiler, kim getirdiyse tebrik ediyorum'

"3-0 maç kaybedilir ancak oyunun tamamında hiç pozisyona girmeden, ezik bir oyunla bu durumlara düşmek çok kötü. Fenerbahçe'de bugün sahaya çıkan toplam 13 oyuncunun toplamda attığı gol sayısı 3. Bugün Fenerbahçe kazanmaya giderken, kafilede gol atan 3 oyuncu var. Adı Fenerbahçe. 15. haftada kadrosunun attığı gol sayısı 3. Fenerbahçe'de Isla ve Hasan Ali ön libero oldu. Fenerbahçe takımını bu hale getirdiler, kim getirdiyse tebrik ediyorum."

'Ben neyini anlatayım?'

"Her türlü varyasyonu uygulasan da Trabzon'a 6-1 yenilmekten kurtulup 2-1 kaybediyorsun, küme düşme potasındaki Rize'den üç yiyorsun. Ben neyini anlatayım? Neyini anlatayım?"

'Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok'

''İnsanlar tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmadı. Kararları alırken, doğru kararlar alacaksınız. Hatadan dönmek, yapmanız gerekendir, erdem değildir. Ersun hoca, 'Fenerbahçe ile görüşme yaptık' diyor. Ne zaman diyor? Maçtan önce. Bu takımın teknik direktörü yok mu? Bu takımın oyuncuları duymadı mı? Duydu. 'Bu sarışın arkadaş bu maçtan sonra yok' dediler. Bir başkan yardımcısı, bir teknik direktörle görüşüyorsa, imzayı atacak. Koskoca Fenerbahçe'yi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Bırakın takvim makvim işlerini, oturduysan imzayı at. Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok. Teferruatmış, 1,5 yıllıkmış. Pideci mi burası? 1,5-2,5. Teferruat falan, geçin bunları. Fenerbahçe burası. Bir teknik direktör gidecek Kuşadası'nda seminerde konuşacak, bir yönetici açıklama yapmayacak. O dakikada almam hocayı. Alınıyorsa da, o koltukta oturmam."

'Fenerbahçe ne Ersun'a, ne Rıdvan'a kalmıştır'

"Fenerbahçe aylardır 18 takımla yarışıyor, bir de Ersun Yanal diye bir takım çıktı. Bırakın kardeşim! Fenerbahçe ne Ersun'a, ne Rıdvan'a kalmıştır. Ali Koç, 'Ali olarak geliyorum Fenerbahçe'ye' dedi. Artık soyadının adı geçsin."

'Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok'

"Bir başkan yardımcısı, bir teknik direktörle görüşüyorsa imzalayacak. Herkesin kendine göre takvimi varmış. Bırakın bu takvim işlerini. Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok. Teferruatmış, 1,5 yıllıkmış. Pideci mi burası? 1,5-2,5."

'Benim ne derdim olabilir?'

''Ersun hocam, inşallah başarılı olursan, çooook uzun yıllar da kalırsın. Benim iki abimle de futbol oynadı Ersun hoca, benim ne derdim olabilir? Taraftar seni sevdi, o zaman 15 hafta önce açıklama yap, görüşüyorsan da imza at."

'Antrenör değil yerine ağaç koysan, bir reaksiyon gösterir oyuncula'

"Fenerbahçe'de antrenör değil yerine ağaç koysan, bir reaksiyon gösterir oyuncular. Kaç kırmızı kart gördü Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından uzaklaşması olabilir ama çubuklu formanın altına giren oyuncu sorumluluk sahibi olur."

'Daum'u arasan, telefonu kapatır, uçarak gelir'

"Fenerbahçe dediğin zaman bırak Türk teknik direktörleri, yabancılar bile koşarak gelir. Daum'u arasan, telefonu kapatır, uçarak gelir. Ersun hoca, Real Madrid mi bekliyor seni? Fenerbahçe bekliyor, Fenerbahçe!"

'Ali Koç, artık soyadını kullanıp kimi getireceksen, getir'

"Ali Koç, artık soyadını kullanıp kimi getireceksen, getir. Ersun hoca mı? Bilmem. Conte mi? Bilmem. Zidane mı? Onu da bilmem. Fenerbahçe ile makara yaptırma, 15 haftadır insanların canı yanıyor."