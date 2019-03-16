Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.Burak Yılmaz, 8 maçta attığı 6 golle Beşiktaş'ın en golcü ismi oldu.Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Şenol Güneş döneminde ilk kez bu kadar kötü bir Beşiktaş izlediğini belirten Dilmen, ''Bugün Beşiktaş dünkü Fenerbahçe gibi. Göztepe kalecisi Beto yere bile yatmadı. Şenol Güneş'in başında olduğu bir dönemde böyle bir Beşiktaş hiç seyretmemiştim.'' dedi.

Adriano'nun sakatlığı ile ilgili yorum yapan ünlü futbol adamı, ''Caner Erkin sakatsa ve sadece Adriano oynuyorsa bunu düşüneceksin. Beşiktaş'ın Guti dışında sol ayaklı oyuncusu yok. Şenol Güneş sakatlık anında bir toplantı yaptı. Planı hazır değildi. Bu da konsantrasyon eksikliğini gösteriyor.'' diye konuştu.

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