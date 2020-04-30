Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalına canlı bağlandı ve Süper Lig ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Rıdvan Dilmen gelecek dönemde kulüplerin maddi anlamda sıkıntı yaşayacağını ve bunun uzun süreceğini açıkladı. Dilmen gelecek sezon play-off sistemine geçilebileceğini de sözlerine ekledi.

"Ekonomik durum olmasa takımlar oynamak istemezler"

"Her ülke kendi içine kapandı ve sağlığını ön planda görüyor. Bizim kuşağın bile hiç karşılaşmadığı bir dönem bu. Yeni bir sosyal hayata ve yeni bir döneme gireceğiz. Bizim penceremiz ile futbolcuların penceresi farklı olabilir. Teknik adamlar da ikiye bölünmüş olabilir. Ben liglerin devamı ile Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray hatta Sivasspor ki burada Sivasspor için parantez açmak lazım. Avrupa Kupaları'na katılım hakkını cebine koymuş bir Sivasspor var. Yaklaşık 15 dakika Rıza Çalımbay ile konuştum. Şampiyonluk şansı var ama oynamayı pek istemiyor. Oynanması gerektiğini düşünen teknik adamlarda vardır. Serdar'ı gördüm mesela sahaya geldim seviniyorum dedi oynamak istemeyen oyuncu da vardır. Ekonomik durum olmasa takımlar oynamak istemezler. Hatta orta sırada yer alan takım hocalarında Tamer Tuna'nın oynamak istemediğini okudum"

"İtalya Futbol Federasyonu oynamak istiyor ama bakanlık 'bir dakika' diyor. Fransa hükümet nezdinde durduruyor. Ön görülerimiz doğru değil. Antrenmanlara başlanmalı mı evet. Şimdi hedef 12 Haziran ama sosyal mesafe korunarak idmanlara başlanacak. Zaten oyuncuların evde 40-45 gün kaybı var Mayıs sonuna kadar yapabilecekleri kadar yapıp bu zamanı eritmeleri lazım. Bu durumun psikolojik tarafı var. Beşiktaş ya da Fenerbahçe taraftarına sorsan oynamak istemiyoruz diyebilir. Ekonomik ve sosyal hayat çok önemli ama bu demek değildir ki herşeyi açalım. Fransa'nın sandalına Almanya, İtalya, İngiltere'de girerse biz nasıl başlarız?"

"Beşiktaş 30 milyon Euro bütçe dedi ama mümkün değil"

"Sergen Yalçın Beşiktaş'ın bütcesini 30 milyon Euro'ya çekti ama mümkün değil. Yani takımı Fenerbahçe Beko'nun bütçesine çekti o bütçeler artık olmayacak. Biz bu süreci 7-8 yıl yaşayacağız. Önce sağlık diyeceğiz"

"Diyelim ki 12 Haziran'da başladık Başka sağlık sorunları olabilir. Avrupa Şampiyonaları yazın oynanıyor ama 6-7 maçta bitiriyor takımlar. Maske ile maç oynanmaz. Bir de tükürene sarı kart cezası diye okudum ben mesela 'lama' gibi yere tükürerek oynardım hemen çift sarı karttan atılırdım"

"Bir yıllığına play-off.."

"Şöyle bir önerim olabilir. Zaten ligin bitişi 25 Temmuz gibi olacak Eylül'den önce yeni sezon başlamaz. Zaten trafik yoğun olacak ben çok sevmiyorum bu sistemi ama 1 yıllık play-off sistemi gelebilir. "