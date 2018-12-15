Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı İrfan Can ve Eren Derdiyok'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Galatasaray tamamen oyun felsefesinde, geçen senenin Fenerbahçe maçını baz almış. TT Arena'da oynarcasına önde baskılı oynuyor. Bunun için fizik gücünüz iyi olacak."

"Ben VAR hakemi olsam, 'ararsan bulursun penaltısı' derim bu penaltıya. Ben VAR'da ayaktan verirdim penaltıyı ama orta hakem için gri bir pozisyon. Yoruma açık bir pozisyon, bence herkes de aynı fikirde. Ndiaye atlamaya niyetlenmiş aslında."

"Bir alt ligde VAR yok, penaltı kararları yarı yarıya. VAR bir devrimdir, büyük takımların da aleyhinedir."

"Abdullah Avcı bir an önce Emre Belözoğlu'nu çıkarmalı. Maç da gerildi, ani çıkışlar yapabilir."

"Abdullah Avcı eğer Emre'yi çıkarıp Attamah'ı stopere koyar ve Mahmut'u da öne çıkarırsa hem arka alanı Galatasaray'ın hızlı oyuncularını savunabilecek hale gelir hem de Emre'nin kırmızı kart tehlikesinden kurtulur."







