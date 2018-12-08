Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Evinde oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrılan ve Süper Lig'de son sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü koruyamadı, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in ilk yarı ile ilgili yorumları:

"Fatih Terim'in genç oyuncular dışında orta sahaya koyabileceği oyuncu yok. Sezon başındaki stoper ikilisi de Ahmet - Ozan da değildi. Galatasaray adına asıl maç, 65-70'lerde başlayacak."

"Hakemlerin goldeki takıldığı nokta, topun Rodrigues'e çarpıp çarpmadığı oldu. Bunu yukarıdaki hakemler de görebilirdi, Ali Palabıyık garantiye gitmek için gidip baktı. Hiçbir şeyden etkilenmeyen, gördüğünü çalan bir hakem Palabıyık."

"Rize takımı, bir daha Galatasaray deplasmanında böyle kadrolu bir takım bulamaz. Ozan, yaşına rağmen kuvvetli ve daha da kuvvetlenecek. Hızı da kötü değil bir stopere göre. Ozan ile Selçuk, Galatasaray'da en önemli oyunculardı."

"Fatih hoca Maicon'u tutmuyor. Ahmet'i tutmuyordu, Maicon'u hiç tutmuyor."

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Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri:

"Ben normalde yapmam. Tarihimde bir ikidir. İlk yarı 1-0 bitince yorumum şuydu; bir cümle kullandım. O da herkesin kabul ettiği bir cümleydi. "Galatasaray, adına asıl maç 65-70'lerde başlayacak. Rize de risk alacaktır." Kaçta oldu gol, 67, 80!"

'Yüzde 70 faul'

"Rize'nin verilmeyen golü için yüzde 70 faul, yüzde 30 değil diyorum. Galatasaray'ın son anlarda beklediği pozisyon bence penaltı değil ama Rize'nin golünü verse, burada da penaltıyı verirdi."

"Fenerbahçe maçı da yakın tarihte oynandı, aynı. Konyaspor maçı da öyle oldu. Bir sürü oyuncusu yok direnci artırabilecek. Orta sahada Fernando, Donk, Ndiaye gibi 3 oyuncusu yok. Sert ve fizikliler. Artı Serdar Aziz yok."

'90 dakikayı bitirecek futbolcular değil'

"90 dakikayı zor bitirecek Onyekuru, Muğdat, Rodrigues. Feghouli ve Selçuk, 90 dakikayı zor bitirecek oyuncular. Mariano'yu mecburen orta sahaya çekti. Rize takımı da kaybedilen maçı çevirmek adına risk aldı."