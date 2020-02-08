Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrılıp, liderlik koltuğuna otururken, Karadeniz ekibinin kazandığı penaltı ve Alaxander Sörloth'un gördüğü kırmızı kart, büyük yankı uyandırırken, 90 dakikanın ardından Rıdvan Dilmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Ben iddia ediyorum...'

Hakemin takdir haklarını Trabzonspor'dan yana kullandığını vurgulayan Dilmen, ''Ben iddia ediyorum, aynı pozisyon Trabzonspor kalesinde olsaydı hakem, penaltıyı Gençlerbirliği'ne çalamazdı. Bugün hakem, takdir haklarını hep Trabzonspor'dan yana kullandı.'' dedi.

'VAR sadece Sörloth'a konsantre oldu galiba'

Sörloth'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun altını çizen ünlü futbol adamı, ''Oyunun sonlarında Sörloth atıldı. 2 maç ceza verirler. Önce sarı gösterdi, sonra VAR'dan attı. Orada Gençlerbirliği oyuncusu tekme atıyor Sörloth'a. VAR'da sadece Sörloth'a konsantre oldu galiba. Durup dururken bildiğin vole vurdu Sörloth'un alt adalesine.'' diye konuştu.

'Alanyaspor hep eksik yakalıyor'

Alanyaspor'un rakiplerini eksik yakaladığını ifade eden Dilmen, ''Alanyaspor, fikstürde Trabzonspor'u takip ediyor. Trabzon'a karşı ligde 6 oyuncu kırmızı kart görmüş. Hep eksik yakalıyor. Galatasaray'a karşı 6, Beşiktaş'a karşı 5 veya 6, Fenerbahçe'ye karşı 1... Bu takipler önemli.'' dedi.