Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında 6-2'lik skorla rahat kazandı. Farklı galibiyete damga vuran isim ise Shinji Kagawa oldu. 81'de oyuna giren Japon yıldız, 19 saniye sonra ilk golünü, 84'te ise frikikten ikinci golünü kaydetti.

90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Son haftaların formda ismi Dorukhan'a övgü dolu sözler sarf eden Dilmen, ''Dorukhan da Avrupa'ya ihraç olur. Günümüzde bu tarz orta saha oyuncuları yok, ilerleyecektir.'' diye konuştu.

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Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda VAR'a niye ihtiyaç duyulduğunu anlamadığını belirten Dilmen, "Bu kadar tecrübeli kaleci Boffin, böyle penaltıya neden oldu. VAR'a niye ihtiyaç duyuldu, yardımcının gözünün önünde olan bir penaltı. Beşiktaş'ın penaltısında Antalyasporlu oyuncu ceza alanına girmese, sadece Güven girmiş olsa penaltı tekrarlanmayacaktı. Karar doğru.'' diye konuştu.

Siyah Beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Dorukhan'ı öven usta yorumcu, ''Dorukhan da Avrupa'ya ihraç olur. Günümüzde bu tarz orta saha oyuncuları yok, ilerleyecektir." dedi.

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'Kagawa'yı kıskandım'

Dilmeni, ilk maçında 3 dakikada 2 gol atan Kagawa için "Geldiği gibi ilk buluştuğu topta gol atan oyuncu bulabilirsiniz ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar hızlı 2 gol atan oyuncu zannetmiyorum ki tarihte olsun. Kagawa'yı kıskandım, kıskandım derken kötü anlamda demiyorum." ifadelerini kullandı.







