Süper Lig'de 25. haftanın en önemli maçında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmeni, ilk yarıyı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Tolgay Arslan'ın performansını değerlendiren Dilmen, "Eljif Elması'ın oynaması, 'aman bu Caiçara var ya bizi mahveder' hamlesi. Ersun hocada müthiş de bir Tolgay sevdası var. Tolgay, kötü oyuncu değil ama cankurtaran da değil. Ben oynamıyorum, izliyorum ama top İrfan Can'a gelince ben yana çekeceğini biliyorum, Tolgay sen de biliyorsun. Bir kere de çekmedi, iki kez çekti." diye konuştu.

Fenerbahçe için üzüldüğünü belirten ünlü yorumcu, "Bir Çinli olsam, 'Burada güzel maç var' deseler gelirim. 'Kim kiminle oynuyor?' diye sorarım. 'Turuncu takımla, beyaz takım arasında puan farkı 26' derler. Devre arasında da derim ki; '26 puan normal'. Bir çınar için dramatik durum. İlk yarının son 20 dakikası bir antrenman maçına döndü. Fenerbahçe için üzülüyorum, Başakşehir'i kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.

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