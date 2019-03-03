Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, ilk 45 dakikayı 1-0 geride tamamladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ilk yarısını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Yenilen golde Marcao'nun hatası olduğunu belirten Dilmen, ''Marcao, Benfica'yı hayata döndürmüştü. Bugün de Galatasaray tam terlerken, Marcao'nun hatası geldi. Henry Onyekuru'ya uygun bir oyun da olmuyor. Feghouli'nin topu ilginç bir şekilde auta gitti.'' diye konuştu.

Soğuk havaya rağmen zeminin iyi olduğunu belirten Dilmen, ''Erzurum'da akşam üzeri hava -5 ise şu an -7 falandır. Feghouli'nin şutunda top kirece çarpmış gibi yön değiştirdi. Bilmiyorum buz mu vardı. Bu tip maçlar için çok terlemek lazım. Galatasaray dakikalar ilerledikçe maça alıştı. Yedekler de maçın başından itibaren ısınmalı. 16:00'da oynansaydı, rakım olarak farklılık olmazdı. Zeminde de problem yok.'' ifadelerini kullandı.

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