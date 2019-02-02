Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olurken, ilk devre ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Feghouli, Mitroglu ve Onyekuru'nun daha istekli olması gerektiğini belirten Dilmen, "Mitroglou değil ilk yarıda Malkoçoğlu olsaydı bile bir şey yapamazdı. Feghouli, Mitroglu ve Onyekuru'nun ileride bir şey yapma şansı yok. Onyekuru ve Feghouli adam kovalamıyor.'' diye konuştu.

'İlk sebep Belhanda'

"Ndiaye çizgiye yardımcı olmuyor. Belhanda zaten hiç yok, Ceyhun'un markajından kurtulamadı. Galatasaray'ın mahkum oynamasında ilk sebep Belhanda."

'Senin ne işin var orada?'

"Djalma Campos'un vuruşu inanılmaz bir gol oldu. Muslera da devre oldu sanmış, senin ne işin var penaltı noktasının oralarda. Muslera golü hatalı yedi."